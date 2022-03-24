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Финансы 24.03.2022 14:28

Европейские фондовые рынки открыли торги преимущественно ростом

Фондовые рынки стран Западной Европы в основном растут в начале торговой сессии в четверг.

Сводный индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 к 13:40 поднялся на 0,1% и составил 454,49 пункта.

Германский индекс DAX растет на 0,18%, французский САС 40 и британский FTSE 100 прибавляют по 0,3% каждый. Итальянский FTSE MIB увеличивается на 0,35%. И только испанский IBEX 35 теряет 0,1%.

Инвесторы продолжают следить за изменением ситуации вокруг Украины и ждут визита президента США Джо Байдена в Европу в четверг. Байден, как ожидается, посетит саммит G7 и саммит НАТО, а также выступит на заседании Европейского совета. Итогом этих встреч могут стать новые санкции в отношении России.

Секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью для CNBC также сообщил, что организация может решить в четверг значительно увеличить свой контингент на восточных границах в Европе.

Индекс делового доверия во Франции в марте опустился до минимума за 11 месяцев - 106 пунктов со 112 пунктов месяцем ранее, показали данные статистического агентства страны Insee. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения показателей до 110 пунктов.

Между тем сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в марте опустился до 54,5 пункта с 55,5 пункта в феврале, показали предварительные данные исследовательской организации Markit Economics.

Показатель активности в сфере услуг еврозоны в текущем месяце уменьшился до 54,8 пункта с февральских 55,5 пункта. PMI в обрабатывающей промышленности валютного блока опустился до 57 с 58,2 пункта.

Сводный PMI Германии в марте снизился до 54,6 пункта с 55,6 пункта. В сфере услуг PMI упал до 55 пунктов с 55,8 пункта, в обрабатывающей промышленности индикатор опустился на 4 пункта - 57,6 пункта.

Мартовское значение сводного PMI Франции составило 56,2 пункта по сравнению с 55,5 пункта месяцем ранее. Индекс деловой активности в сфере услуг поднялся до 57,4 с 55,5 пункта, тогда как в обрабатывающей промышленности снизился до 54,8 с 57,2 пункта.

Котировки акций германского производителя грузовиков Daimler Truck Holding AG растут на 8,5%. Компания в 2021 году значительно нарастила основные финансовые показатели благодаря высокому спросу и сокращению издержек и ожидает дальнейшего их увеличения.

Бумаги итальянского почтового сервиса Poste Italiane SpA и британской инвестиционной Bridgepoint Group PLC также дорожают на 1,3% и 13% соответственно после публикации отчетностей.

В лидерах роста в Stoxx 600 находятся акции британо-российской металлургической компании Polymetal International PLC (+12%), разработчика видеоигр Games Workshop Group PLC (+10%) и биофармкомпании MorphoSys AG (+7%).

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Тэги: ЕВРОПА, АКЦИИ, ТОРГИ


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