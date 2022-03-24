Песков: в НАТО и ЕС есть страны с конструктивной позицией по отношению к России, но они в меньшинстве

В НАТО и ЕС есть страны, которые занимают конструктивную и самостоятельную позицию в отношении России, но большинство всё-таки подвержено малоадекватному видению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть страны, которые занимают гораздо более конструктивную и трезвую позицию, более самостоятельную позицию. Мы не будем их называть, они есть. При этом конечно большинство стран всё-таки сейчас подвержено такому истеричному и малоадекватному видению сущности происходящего, что вызывает сожаление", - сказал Песков журналистам в четверг.
Так он ответил на вопрос, есть ли в НАТО или в ЕС страны, которые Кремль мог бы назвать партнерами России и которые хотя бы частично могли бы представить позицию РФ на саммитах Североатлантического альянса и Евросовета.
Кроме того, у Пескова уточнили, почему он не хочет называть страны с более конструктивной позицией.
"Собственно, специалисты все знают эти страны. Я не хочу называть", - ответил он.
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