Иран готов закупать зерно и мясо у России, а также сотрудничать по другим направлениями, сообщил чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики в РФ Казем Джалали журналистам в четверг.
"В России есть очень хорошие технологические возможности. Россия имеет давнюю историю в этом вопросе. У Ирана тоже есть очень хорошие возможности по данному направлению. Так что по различным вопросам, различным направлениям идет взаимодействие между нашими странами. Мы готовы, для того чтобы закупить зерно, мясо, и на высшем уровне тоже идут переговоры на эту тему, с тем, чтобы можно было приобрести это все в России", - сказал он.
Джалали считает, что отношения между Ираном и Россией с каждым днем будут развиваться и расширяться.
Отвечая на вопрос по поводу возможных объемов поставок нефти в Европу, в случае снятия эмбарго с Тегерана, он добавил, что Иран имеет свои нефтяные рынки, в основном азиатские - юго-восток Азии и Китай. "Особых связей" с Европой у Ирана, по словам посла, нет.
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