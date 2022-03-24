Зеленский на саммите НАТО просит неограниченной военной помощи

Президент Украины выступил на саммите НАТО, где заявил, что Киеву нужна военная помощь без ограничений.

"Украине нужна военная помощь без ограничений", - сказал президент, добавив, что альянс мог бы предоставить Украине 1 процент от всех своих танков и самолетов.

Он напомнил, что Украина обращалась к представителям НАТО за боевыми самолетами и танками как на возмездной, так и на безвозмездной основе.

"Но не дали нам ни одного ... Это самое страшное во время войны - не иметь ясных ответов на запросы о помощи", - отметил Зеленский.