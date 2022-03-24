В Грузии завершились командно-штабные учения с участием стран НАТО

Командно-штабные учения Грузия-НАТО, проходившие с 20 по 24 марта, подтвердили высокую квалификацию и профессионализм грузинской армии, заявил в четверг на церемонии закрытия учений премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

"Сегодня наша армия сильна и как никогда ранее совместима со стандартами НАТО", - сказал Гарибашвили.

Он особенно отметил работу управляющего звена армии.

Как заявил на церемонии министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, состоявшиеся уже в третий раз в Грузии многонациональные командно-штабные учения "позволили не только повысить боеспособность грузинской армии, но и укрепить доверие между нами".

"Стратегическое местонахождение Грузии превращает ее в регионального игрока на Черном море, безопасность которого является в общих интересах", - заявил министр.