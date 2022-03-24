Болгария намерена отозвать посла в России для консультаций

Болгария отзовет из Москвы для консультаций посла страны в России Атанаса Крыстина, сообщило в четверг национальное телевидение со ссылкой на главу болгарского правительства Кирила Петкова.

По его словам, этот шаг связан с высказываниями посла России в Болгарии Элеоноры Митрофановой. "Я считаю реакцию Митрофановой недипломатической, острой, грубой. Поэтому мы отзываем нашего посла из России для консультаций. Каждый знает, что это значит на дипломатическом языке. Обычно, когда одна страна отзывает дипломата, от другой страны требуется последовать примеру и сделать то же самое", - сказал Петков.

"Недопустимо, чтобы иностранный посол высказывался от имени болгарского народа против болгарского правительства", - заявил премьер.

Причиной демарша стало интервью Митрофановой телеканалу "Россия 24", в котором она в частности, сказала о большой поддержке русских в Болгарии и о том, что в стране сильны антинатовские настроения.