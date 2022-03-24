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Дальнее зарубежье 24.03.2022 15:29

Талибы опровергли смену главы правительства Афганистана

Официальный представитель контролирующего Афганистан движения "Талибан" (террористическая организация) Забихулла Муджахид опроверг сообщения СМИ о смене премьер-министра страны.

"Сообщения некоторых СМИ о смене премьер-министра не соответствуют действительности, никаких изменений в кабинете министров или других ведомствах не произошло", - написал Муджахид в Twitter.

Египетское издание Bawaba al-Ahram ранее сообщило, что ключевые изменения в правительстве талибов произошли на прошедшем в Кандагаре заседании кабинета министров. В частности, Абдул Гани Барадар назначен премьер-министром, сменив на этом посту Мухаммада Хасана Ахунда.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПРЕМЬЕР, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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