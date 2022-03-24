Нефть слабо дешевеет, Brent на уровне $121,51 за баррель

Цены на нефть колеблются между ростом и снижением на торгах в четверг, внимание трейдеров направлено на переговоры США и Евросоюза, касающиеся вопросов сокращения зависимости Европы от российских энергоресурсов.

Президент США Джо Байден отправился в Европу, где примет участие в саммите НАТО, стран G7 и выступит перед лидерами Евросоюза. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан накануне сообщил, что уже в пятницу США и ЕС могут объявить о достигнутом соглашении.

Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на источники, что стороны намерены согласовать наращивание поставок природного газа и водорода из США в Европу.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:45 в четверг составляет $121,51 за баррель, что на $0,09 (0,07%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на $0,12 (0,1%) - до $114,81 за баррель.

Тем временем, известные в нефтяном секторе эксперты прогнозируют подъем мировых цен на нефть выше $200 за баррель, отмечая усиливающийся международный бойкот российских энергоресурсов и недостаток альтернативных источников поставок.

Так, по словам, основателя хедж-фонда Andurand Capital Пьера Андюрана, поставки нефти из России в Европу могут прекратиться в результате российско-украинского конфликта.

"Я думаю, Европа теряет российские поставки навсегда. Цены на нефть могут достигнуть $250 за баррель в этом году, что вдвое выше текущих уровней", - заявил он в ходе выступления на сырьевом саммите в Лозанне, организованном Financial Times.

По данным Bloomberg, китайские государственные нефтяные компании начали тайно скупать дешевую российскую нефть, как и независимые нефтепереработчики.