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ТЭК 24.03.2022 19:30

Саудовская Аравия в январе увеличила добычу нефти на 1,2%, экспорт - на 0,9% - JODI

Саудовская Аравия в январе увеличила добычу нефти на 1,1%, экспорт - на 0,9% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспорта составил 6,996 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 6,937 млн б/с в декабре. При этом он был на 6,3% выше показателя января 2021 года.

Добыча нефти Саудовской Аравии в позапрошлом месяце составляла 10,145 млн б/с против 10,022 млн б/с в декабре, свидетельствуют данные JODI. В годовом выражении показатель поднялся на 11,5%.

Ирак в январе сократил объем экспорта нефти на 1,7% - до 3,62 млн б/с. Добыча уменьшилась на 1,5% - до 4,162 млн б/с. Между тем по сравнению с январем прошлого года первый показатель подскочил на 10,9%, а второй - на 9,3%.

Производство нефти в Венесуэле упало до 755 тыс. б/с против 871 тыс. б/с в декабре. Годом ранее показатель составлял 484 тыс. б/с.

Согласно предварительным оценкам JODI, США в январе увеличили добычу нефти на 0,5% - до 11,619 млн б/с по сравнению с 11,567 млн б/с месяцем ранее. При этом за год показатель вырос на 5,1%.

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составлял 2,536 млн б/с против 3,48 млн б/с в декабре (падение на 27,1%) и 3,076 млн б/с в январе 2021 года (снижение на 17,6%).

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Тэги: САУДАРАВИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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