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Дальнее зарубежье 24.03.2022 18:27

В Киеве считают принципиально важным участие Китая в усилиях по достижению мира на Украине

Для военно-политического руководства Украины принципиально важно, чтобы Китай присоединился к усилиям по восстановлению мира, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Глава офиса президента Андрей Ермак анонсировал возможность телефонного разговора с (председателем КНР) Си Цзиньпином. Почему мы считаем, что это важно? Потому что Китай - это все-таки большая мощная страна, которая сегодня имеет большой вес в мире. Они могут как-то общаться, среди прочего, с Российской Федерацией так, чтобы их слышали", - сказал Подоляк в интервью изданию "Новое время".

По его словам, "Китай четко понимает сегодняшнее состояние глобальной политики и может достаточно эффективно обозначить все риски, существующие сегодня в этой войне для региона в целом, и в том числе для Российской Федерации".

Подоляк добавил, что в настоящее время организацией этих важных межгосударственных коммуникаций занимается Ермак.

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Тэги: УКРАИНА, КИТАЙ, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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