Перед саммитом НАТО Байден провел встречу со Столтенбергом

Усиление и единство НАТО стали основными темами обсуждения на встрече президента США Джо Байдена с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, говорится в коммюнике, опубликованном в четверг американской администрацией.

"Они обсудили единство и усиление альянса, а также продолжающиеся усилия НАТО по сдерживанию любой агрессии", - говорится в документе.

"Они приветствовали поддержку, которую союзники оказывают властям и народу Украины", - отмечается в нем.

Встреча Байдена со Столтенбергом прошла в преддверии внеочередного саммита НАТО, который открылся в четверг в Брюсселе.