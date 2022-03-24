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Дальнее зарубежье 24.03.2022 17:12

Перед саммитом НАТО Байден провел встречу со Столтенбергом

Усиление и единство НАТО стали основными темами обсуждения на встрече президента США Джо Байдена с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, говорится в коммюнике, опубликованном в четверг американской администрацией.

"Они обсудили единство и усиление альянса, а также продолжающиеся усилия НАТО по сдерживанию любой агрессии", - говорится в документе.

"Они приветствовали поддержку, которую союзники оказывают властям и народу Украины", - отмечается в нем.

Встреча Байдена со Столтенбергом прошла в преддверии внеочередного саммита НАТО, который открылся в четверг в Брюсселе.

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Тэги: США, БАЙДЕН, НАТО, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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