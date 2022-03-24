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Дальнее зарубежье 24.03.2022 17:34

В НАТО продлили мандат генсека альянса Столтенберга до 30 сентября 2023 года

Лидеры стран НАТО в ходе саммита договорились о продлении мандата Йенса Столтенберга на посту генсека альянса: он останется в должности до 30 сентября 2023 года, говорится в заявлении, распространенном в четверг по итогам саммита.

"Лидеры стран НАТО договорились сегодня, 24 марта 2022, продлить мандат генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на год, до 30 сентября 2023 года", - отмечается в нем.

Мандат Столтенберга истекал 30 сентября 2022 года. Не существует формального процесса выбора генерального секретаря. Традиционно члены НАТО решают между собой, кто станет новым руководителем альянса.

Столтенберг сменил Андерса Фога Расмуссена на посту генерального секретаря НАТО 1 октября 2014 года, после чего в 2018 году он был переизбран еще на четыре года. Он стал первым норвежцем, который занял эту должность. В 2015 году Столтенберг отмечал, что не видит угрозы для НАТО на востоке, и называл своей целью сотрудничество с Россией, выгодное для обеих сторон.

До того, как стать генсеком Североатлантического альянса, он занимал должность премьер-министра Норвегии в 2000-2001 годах и в 2005-2013 годах, был министром торговли и энергетики (1993-1996) и министром финансов (1996-1997).

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Тэги: НАТО, СТОЛТЕНБЕРГ, ДОЛЖНОСТЬ


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