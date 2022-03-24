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СНГ 24.03.2022 18:57

НАТО предоставит Украине оборудование для защиты от биологических, химических, ядерных угроз - Столтенберг

НАТО предоставит Украине оборудование для защиты от биологических, химических, ядерных угроз, а также окажет поддержку в сфере кибербезопасности, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Сегодня мы согласились сделать больше для Украины, включая поддержку в сфере кибербезопасности, также речь пойдет о передачи оборудования, чтобы помочь Украине защитить себя против биологических, химических, радиологических и ядерных угроз", - сказал Столтенберг во время пресс-конференции в четверг.

Генсек также отметил, что союзники по НАТО согласились предоставить Украине еще больше военного оборудования и оказывать дальнейшую гуманитарную помощь.

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Тэги: НАТО, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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