НАТО предоставит Украине оборудование для защиты от биологических, химических, ядерных угроз - Столтенберг

НАТО предоставит Украине оборудование для защиты от биологических, химических, ядерных угроз, а также окажет поддержку в сфере кибербезопасности, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"Сегодня мы согласились сделать больше для Украины, включая поддержку в сфере кибербезопасности, также речь пойдет о передачи оборудования, чтобы помочь Украине защитить себя против биологических, химических, радиологических и ядерных угроз", - сказал Столтенберг во время пресс-конференции в четверг.
Генсек также отметил, что союзники по НАТО согласились предоставить Украине еще больше военного оборудования и оказывать дальнейшую гуманитарную помощь.
Обстановка в Карабахе искусственно нагнетается армянской стороной - Минобороны Азербайджана
Мирные переговоры с Баку должны начаться немедленно - премьер Армении
В ОИС призвали приложить усилия для признания в мире Ходжалинского геноцида
В Варшаве не видят возможности оплаты за российский газ рублями
Нефть ускорила снижение, цена Brent опустилась ниже $120 за баррель
Саудовская Аравия в январе увеличила добычу нефти на 1,2%, экспорт - на 0,9% - JODI
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
МККК направил запрос на открытие офиса в Ростове-на-Дону для доставки гумпомощи на Украину - Маурер
В РФ за сутки COVID-19 заболели более 25 тыс. человек, госпитализированы порядка 4,5 тыс. - оперштаб
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров