НАТО предоставит Украине оборудование для защиты от биологических, химических, ядерных угроз - Столтенберг

НАТО предоставит Украине оборудование для защиты от биологических, химических, ядерных угроз, а также окажет поддержку в сфере кибербезопасности, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Сегодня мы согласились сделать больше для Украины, включая поддержку в сфере кибербезопасности, также речь пойдет о передачи оборудования, чтобы помочь Украине защитить себя против биологических, химических, радиологических и ядерных угроз", - сказал Столтенберг во время пресс-конференции в четверг.

Генсек также отметил, что союзники по НАТО согласились предоставить Украине еще больше военного оборудования и оказывать дальнейшую гуманитарную помощь.