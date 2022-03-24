Саммит НАТО одобрил создание четырех новых тактических группировок на востоке альянса

Лидеры стран НАТО договорились создать четыре новые тактические группировки - в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

"В ответ на действия России мы активировали планы обороны НАТО, развернули элементы сил реагирования НАТО и разместили 40 тыс. военнослужащих на нашем восточном фланге, а также значительные военно-воздушные и военно-морские силы под непосредственным командованием НАТО при поддержке развернутых национальных сил союзников", - говорится в заявлении глав государств и правительств стран Североатлантического альянса по итогам саммита, прошедшего в четверг в Брюсселе.

"Мы также создаем четыре дополнительные многонациональные тактические группировки в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии", - сказано в документе.