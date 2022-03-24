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Дальнее зарубежье 24.03.2022 19:12

Саммит НАТО одобрил создание четырех новых тактических группировок на востоке альянса

Лидеры стран НАТО договорились создать четыре новые тактические группировки - в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

"В ответ на действия России мы активировали планы обороны НАТО, развернули элементы сил реагирования НАТО и разместили 40 тыс. военнослужащих на нашем восточном фланге, а также значительные военно-воздушные и военно-морские силы под непосредственным командованием НАТО при поддержке развернутых национальных сил союзников", - говорится в заявлении глав государств и правительств стран Североатлантического альянса по итогам саммита, прошедшего в четверг в Брюсселе.

"Мы также создаем четыре дополнительные многонациональные тактические группировки в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии", - сказано в документе.

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Тэги: НАТО, САММИТ, ГРУППИРОВКИ, СОЗДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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