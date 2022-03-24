Лидеры НАТО предлагают Китаю не оказывать военной поддержки России и не помогать ей обходить санкции

Лидеры стран Североатлантического альянса призвали Китай и другие страны воздержаться от военной поддержки России, а также не помогать ей обходить введенные санкции.
"Мы призываем все страны, в том числе КНР... воздержаться от любой деятельности, которая поможет России обходить санкции", - говорится в совместном заявлении НАТО, опубликованном по итогам саммита лидеров альянса.
В документе подчеркивается, что государства НАТО также призывают "воздержаться от поддержки" России в военной сфере.
Кроме того, лидеры стран альянса обратились с призывом к Китаю и другим странам "поддерживать международный порядок, включая принципы суверенитета и территориальной целостности".
В НАТО также призвали Пекин содействовать мирному урегулированию ситуации на Украине.
На прошлой неделе президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. В ходе беседы американский президент, в частности, объяснил, какими будут последствия возможной материальной помощи Китая в отношении РФ.
"Он описал, какими будут последствия в том случае, если Китай предоставит материальную поддержку России", - говорится в пресс-релизе Белого дома.
Пекин ранее неоднократно заявлял, что не считает санкции в отношении России инструментом решения проблем.
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