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СНГ 24.03.2022 18:01

Лидеры НАТО предлагают Китаю не оказывать военной поддержки России и не помогать ей обходить санкции

Лидеры стран Североатлантического альянса призвали Китай и другие страны воздержаться от военной поддержки России, а также не помогать ей обходить введенные санкции.

"Мы призываем все страны, в том числе КНР... воздержаться от любой деятельности, которая поможет России обходить санкции", - говорится в совместном заявлении НАТО, опубликованном по итогам саммита лидеров альянса.

В документе подчеркивается, что государства НАТО также призывают "воздержаться от поддержки" России в военной сфере.

Кроме того, лидеры стран альянса обратились с призывом к Китаю и другим странам "поддерживать международный порядок, включая принципы суверенитета и территориальной целостности".

В НАТО также призвали Пекин содействовать мирному урегулированию ситуации на Украине.

На прошлой неделе президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. В ходе беседы американский президент, в частности, объяснил, какими будут последствия возможной материальной помощи Китая в отношении РФ.

"Он описал, какими будут последствия в том случае, если Китай предоставит материальную поддержку России", - говорится в пресс-релизе Белого дома.

Пекин ранее неоднократно заявлял, что не считает санкции в отношении России инструментом решения проблем.

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Тэги: НАТО, КИТАЙ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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