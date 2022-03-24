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СНГ 24.03.2022 18:14

США и их партнеры продолжат предоставление Украине военной помощи, в том числе средств ПВО - Байден

НАТО и дальше будет работать над предоставлением Украине военной помощи, в том числе систем ПВО, заявил президент США Джо Байден в четверг после встречи с лидерами НАТО.

"Я приветствую шаги союзников по предоставлению оборонной поддержки Украине, и все вместе мы привержены тому, чтобы определять, какое дополнительное военное оборудование можно поставить Украине, в том числе - системы ПВО", - говорится в заявлении президента, опубликованном на сайте Белого дома.

Он отметил, что США продолжают оказывать Украине поддержку в сфере безопасности, а также решительно настроены "призвать Россию к ответу" за операцию на украинской территории.

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Тэги: США, БАЙДЕН, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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