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Дальнее зарубежье 24.03.2022 19:44

Лидеры НАТО подтвердили приверженность политике открытых дверей альянса - заявление

Лидеры стран-членов НАТО в четверг подтвердили поддержку принципа открытых дверей Североатлантического альянса, указав, что каждая страна имеет право делать свой выбор в сфере обеспечения безопасности, говорится в их совместном заявлении.

"Мы подтверждаем нашу приверженность политике открытых дверей НАТО в соответствии со статьей 10 Вашингтонского договора", - указывается в заявлении лидеров стран НАТО.

"Мы остаемся привержены фундаментальным принципам основополагающей европейской и глобальной безопасности, в том числе того, что каждая страна имеет право делать выбор о договоренностях в области своей безопасности без вмешательства извне", - отмечается в заявлении.

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Тэги: НАТО, ВСТУПЛЕНИЕ, ОТКРЫТОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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