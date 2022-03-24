Лидеры НАТО подтвердили приверженность политике открытых дверей альянса - заявление

Лидеры стран-членов НАТО в четверг подтвердили поддержку принципа открытых дверей Североатлантического альянса, указав, что каждая страна имеет право делать свой выбор в сфере обеспечения безопасности, говорится в их совместном заявлении.

"Мы подтверждаем нашу приверженность политике открытых дверей НАТО в соответствии со статьей 10 Вашингтонского договора", - указывается в заявлении лидеров стран НАТО.

"Мы остаемся привержены фундаментальным принципам основополагающей европейской и глобальной безопасности, в том числе того, что каждая страна имеет право делать выбор о договоренностях в области своей безопасности без вмешательства извне", - отмечается в заявлении.