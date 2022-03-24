В Бишкеке сообщили о новом инциденте на киргизско-таджикской границе

Пограничники Киргизии применили оружие во время инцидента на киргизско-таджикской границе, сообщила в четверг пресс-служба Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.
"24 марта в селе Борбордук Лейлекского района Баткенской области на киргизско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, пограничный наряд Киргизии обнаружил на одном из складов автомашину Hyundai-Porter, загруженную пластиком. В целях проведения разбирательства было принято решение доставить автомашину на пограничную заставу. По дороге водитель остановил машину в месте скопления 15-20 граждан Таджикистана и сбежал. В это время граждане Таджикистана предприняли попытку задержания военнослужащих Пограничной службы Киргизии. Начальник киргизской пограничной заставы "Жаны жер" был вынужден совершить несколько предупредительных выстрелов с целью недопущения захвата военнослужащих и оружия.
Гражданам Таджикистана не удалось захватить военнослужащих Пограничной службы Киргизии, однако им удалось забрать одну единицу автомата Калашникова без боеприпасов и одну радиостанцию, отметили в пресс-службе.
"В целях недопущения эскалации конфликта незамедлительно состоялись телефонные переговоры пограничных представителей Киргизии по Баткенской области и Таджикистана по Согдийской области, по итогам которых принято решение о проведении в ближайшее время встречи, в ходе которой таджикская сторона передаст автомат и радиостанцию. Обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная", - сообщили в ведомстве.
На киргизско-таджикской государственной границе периодически вспыхивают конфликты, вплоть до применения оружия, из-за спорных территорий. По данным Госкомитета нацбезопасности Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.
Обстановка в Карабахе искусственно нагнетается армянской стороной - Минобороны Азербайджана
Мирные переговоры с Баку должны начаться немедленно - премьер Армении
В ОИС призвали приложить усилия для признания в мире Ходжалинского геноцида
В Варшаве не видят возможности оплаты за российский газ рублями
Нефть ускорила снижение, цена Brent опустилась ниже $120 за баррель
Саудовская Аравия в январе увеличила добычу нефти на 1,2%, экспорт - на 0,9% - JODI
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
МККК направил запрос на открытие офиса в Ростове-на-Дону для доставки гумпомощи на Украину - Маурер
В РФ за сутки COVID-19 заболели более 25 тыс. человек, госпитализированы порядка 4,5 тыс. - оперштаб
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров