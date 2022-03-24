В Бишкеке сообщили о новом инциденте на киргизско-таджикской границе

Пограничники Киргизии применили оружие во время инцидента на киргизско-таджикской границе, сообщила в четверг пресс-служба Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.

"24 марта в селе Борбордук Лейлекского района Баткенской области на киргизско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пограничный наряд Киргизии обнаружил на одном из складов автомашину Hyundai-Porter, загруженную пластиком. В целях проведения разбирательства было принято решение доставить автомашину на пограничную заставу. По дороге водитель остановил машину в месте скопления 15-20 граждан Таджикистана и сбежал. В это время граждане Таджикистана предприняли попытку задержания военнослужащих Пограничной службы Киргизии. Начальник киргизской пограничной заставы "Жаны жер" был вынужден совершить несколько предупредительных выстрелов с целью недопущения захвата военнослужащих и оружия.

Гражданам Таджикистана не удалось захватить военнослужащих Пограничной службы Киргизии, однако им удалось забрать одну единицу автомата Калашникова без боеприпасов и одну радиостанцию, отметили в пресс-службе.

"В целях недопущения эскалации конфликта незамедлительно состоялись телефонные переговоры пограничных представителей Киргизии по Баткенской области и Таджикистана по Согдийской области, по итогам которых принято решение о проведении в ближайшее время встречи, в ходе которой таджикская сторона передаст автомат и радиостанцию. Обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная", - сообщили в ведомстве.

На киргизско-таджикской государственной границе периодически вспыхивают конфликты, вплоть до применения оружия, из-за спорных территорий. По данным Госкомитета нацбезопасности Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.