Американские фондовые индексы растут на статданных, корпоративных новостях

Фондовые рынки США растут в четверг, инвесторы оценивают статданные, геополитические и корпоративные новости.

Статданные, опубликованные в четверг, указали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 28 тыс. - до 187 тыс. человек. Это минимальный показатель с 1969 года, сообщает MarketWatch. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 210 тыс.

Тем временем дефицит счета текущих операций платежного баланса США в четвертом квартале 2021 года неожиданно сократился на $2 млрд в поквартальном выражении, тогда как аналитики в среднем ожидали увеличения отрицательного сальдо платежного баланса по сравнению с ранее указанным уровнем третьего квартала.

Дефицит счета текущих операций составил $217,9 млрд, говорится в отчете министерства торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в третьем квартале дефицит составил $219,9 млрд, а не $214,8 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения отрицательного сальдо платежного баланса в четвертом квартале до $218 млрд с объявленного ранее уровня третьего квартала, сообщило Trading Economics.

Также в центре внимания рынков остается денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы (ФРС).

Неделю назад ФРС повысила ключевую ставку впервые за четыре года. Позже глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард, один из главных сторонников жесткой ДКП среди руководителей Федрезерва, в ответ на вопрос, как быстро нужно действовать центробанку, ответил: "Чем быстрее, тем лучше".

Его коллега из ФРБ Кливленда Лоретта Местер, также имеющая право голоса по вопросу об изменении ставки в этом году, заявила, что Федрезерву следует поднять базовую процентную ставку до 2,5% к концу текущего года и продолжить повышение в следующем году.

Инвесторы продолжают следить за изменением ситуации вокруг Украины и ждут итогов визита президента США Джо Байдена в Европу, одним из результатов которого могут стать новые санкции в отношении России.

"До середины февраля все говорили только о повышении ставок, потом - только о войне, а теперь эти две темы соединились, - отметил старший рыночный стратег BNP Paribas Asset Management Дэниэл Моррис. - Трудность состоит в том, чтобы выбрать правильные активы для покупки. Пережидать в кэше не вариант".

Акции Nikola Corp. подскочили в начале торгов в четверг на 11% после того, как компания сообщила о начале производства своего первого электрогрузовика Tre. Производство было запущено в понедельник в городе Кулидж (штат Аризона), начало поставок ожидается во втором квартале этого года.

Бумаги Uber Technologiesдорожают на 3,8%. Ранее The Wall Street Journal сообщил, что компания достигла соглашения о регистрации всех нью-йоркских официальных такси в своем приложении.

Цена акций авиакомпании Alaska Air Groupрастет на 1,6% после сообщения, что компания предлагает бортпроводникам двойную оплату за дополнительные рейсы, чтобы избежать нехватки кадров на фоне ожидающегося увеличения спроса на авиаперелеты.

Капитализация Darden Restaurantsувеличилась на 0,6%. Оператор сетей ресторанов итальянской кухни Olive Garden и стейкхаусов LongHorn улучшил прибыль и выручку в минувшем финансовом квартале, хотя и слабее ожиданий рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:01 в четверг вырос на 142,58 пункта (0,41%) и составил 34501,08 пункта.

Явным лидером роста в индексе выступают акции чипмейкера Intel Corp., поднимающиеся на 3,1%. Рост остальных акций не превышает 1%. В минусе торгуются бумаги всего шести компаний из Dow, включая Cisco Systems Inc., Nike Inc.и Procter & Gamble Co.

Standard & Poors 500 увеличился на 22,61 пункта (0,51%) - до 4478,85 пункта.

Nasdaq Composite повысился на 57,14 пункта (0,41%) и составил 13979,74 пункта.