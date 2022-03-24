В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 21 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 791,604 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 38 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 2 человека (накануне - 4). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 672 человек.

От COVID-19 вылечились 781,394 тыс. (+91 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 538 человек.

За сутки медики провели 2 806 тестов на коронавирус против 2 695 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 676,788 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде