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СНГ 24.03.2022 21:02

Экономическая война США против России грозит обрушением отношений - МИД РФ

Объявленная Вашингтоном экономическая война грозит полностью разрушить дипломатические отношения двух стран, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Объявленная России экономическая война грозит полностью обрушить двусторонние отношения. Это, разумеется, не в наших интересах, потому что мы исходим из того, что дипломатические отношения между государствами должны обслуживать национальные интересы, интересы народов, проживающих на территории этих стран, наших стран", - сказала она в ходе брифинга.

Захарова напомнила, что Москва "много лет предлагала Вашингтону нормальный диалог на принципах взаимности и уважения российских национальных интересов".

"Наверное, шанс договориться еще есть", - сказала она.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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