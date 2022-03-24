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СНГ 24.03.2022 19:19

В Киеве сообщили о первом полноценном обмене пленными между Украиной и Россией

Первый полноценный обмен пленными между Украиной и Россией состоялся в четверг, 24 марта, сообщила вице-премьер - министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Сегодня по приказу президента Зеленского состоялся первый полноценный обмен военнопленными. В обмен на 10 захваченных в плен (...) мы вытащили 10 наших военнослужащих", - написала Верещук в соцсетях.

Кроме того, был проведен обмен 11 гражданских российских моряков, спасенных с затонувшего возле Одессы судна, на 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир", которые были захвачены при попытке забрать украинских военнослужащих с острова Змеиный.

Сам спасательный корабль по условиям обмена также будет возвращен Украине и отправлен в порт в Турции.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине.

21 марта уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о состоявшемся первом обмене между Россией и Украиной - девяти российских пленных на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

23 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что - Россия и Украина провели уже два обмена пленными.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ПЛЕННЫЕ, ОБМЕН


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