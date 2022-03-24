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Карабах 24.03.2022 19:47

Обстановка в Карабахе искусственно нагнетается армянской стороной - Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана опровергло заявления армянской стороны о якобы обострении ситуации в Карабахском регионе Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.

«Сообщения армянских источников о якобы обострении ситуации на территории Азербайджана (Карабахский регион – ИФ), где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, не отражают действительности. Позиции на местах дислокации уточняются, столкновений и инцидентов не произошло», - подчеркивается в заявлении ведомства.

Как считает оборонное ведомство, ситуация искусственно нагнетается армянской стороной. «Цель состоит в том, чтобы преднамеренно создать атмосферу, способную вызвать истерию, запутать общественность и ввести ее в заблуждение. Нет причин для беспокойства и паники», - отмечается в сообщении.

В министерстве подчеркивают, что подразделения армии Азербайджана полностью контролируют оперативную обстановку в регионе.

Х.Насирзаде


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Тэги: МИНОБОРОНЫ, КАРАБАХ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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