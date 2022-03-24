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ТЭК 24.03.2022 19:49

Нефть ускорила снижение, цена Brent опустилась ниже $120 за баррель

Нефть эталонных марок дешевеет в четверг, инвесторы следят за ходом переговоров США и Евросоюза, касающихся сокращения зависимости Европы от российских энергоресурсов.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:28 снизились в цене на $2,36 (1,94%) - до $119,24 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на $1,88 (1,64%) - до $113,05 за баррель.

Президент США Джо Байден отправился в Европу, где принял участие в саммите НАТО. После этого Белый дом объявил о новых санкциях в отношении юридических и физических лиц в РФ. Позднее Байден проведет встречу с лидерами стран G7 и выступит в Европейском совете.

США уже отказались от импорта российской нефти, Великобритания пообещала сделать то же самое к концу года. Однако в Европе мнения разделились, поскольку многие страны опасаются дальнейшего скачка цен на энергоносители.

"Многие страны Евросоюза ... демонстрируют нежелание накладывать санкции на столь необходимые российские энергоресурсы, - отметил аналитик Schneider Electric Брайан Штайнкамп. - Между тем крупнейшие НПЗ Японии на этой неделе пообещали присоединиться к общемировым усилиям по отказу от нефтяных сделок с Россией".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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