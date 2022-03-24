Партнеры по G7 готовы ввести больше санкций против РФ при необходимости - фон дер Ляйен

Партнеры по G7 готовы при необходимости ввести еще больше ограничительных мер против России, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы, партнеры G7, решительно настроены и дальше вводить санкции против России и гарантировать, что они строго осуществляются. И мы готовы предпринять больше мер, если необходимо", - говорится в заявлении, размещенном в твиттере фон дер Ляйен.

Она добавила, что "мы не позволим обойти" санкции.