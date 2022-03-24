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СНГ 24.03.2022 20:46

Партнеры по G7 готовы ввести больше санкций против РФ при необходимости - фон дер Ляйен

Партнеры по G7 готовы при необходимости ввести еще больше ограничительных мер против России, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы, партнеры G7, решительно настроены и дальше вводить санкции против России и гарантировать, что они строго осуществляются. И мы готовы предпринять больше мер, если необходимо", - говорится в заявлении, размещенном в твиттере фон дер Ляйен.

Она добавила, что "мы не позволим обойти" санкции.

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Тэги: МИР, G7, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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