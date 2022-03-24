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ТЭК 24.03.2022 21:29

G7 призывает страны-производители нефти и газа наращивать добычу, считает, что ОПЕК должна играть в этом ключевую роль - заявление

"Группа семи" призывает страны-производители нефти и газа наращивать добычу и считает, что ОПЕК должна играть в этом ключевую роль, говорится в заявлении, распространенном по итогам встречи G7 в четверг.

"Мы призываем производителей нефти и газа действовать ответственно и нарастить поставки на международные рынки, ОПЕК должна сыграть в этом ключевую роль", - отмечается в нем.

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Тэги: G7, НЕФТЬ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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