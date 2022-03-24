G7 призывает страны-производители нефти и газа наращивать добычу, считает, что ОПЕК должна играть в этом ключевую роль - заявление

"Группа семи" призывает страны-производители нефти и газа наращивать добычу и считает, что ОПЕК должна играть в этом ключевую роль, говорится в заявлении, распространенном по итогам встречи G7 в четверг.

"Мы призываем производителей нефти и газа действовать ответственно и нарастить поставки на международные рынки, ОПЕК должна сыграть в этом ключевую роль", - отмечается в нем.