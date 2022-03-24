Французские компании сами решают, работать ли в России - Макрон

Компании из Франции сами принимают решения о том, продолжать ли работу в России, заявил в четверг французский президент Эмманюэль Макрон.

"Я за то, чтобы компании сами имели возможность принимать решения", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе. Макрон отметил, что у каждой компании - свои реалии, которые нужно принимать во внимание.

При этом Макрон отметил, что компании не должны нарушать санкции против РФ в тех сферах, в которых эти меры действуют. Он напомнил, что санкции введены, в частности, "против олигархов, банков". Также президент в очередной раз не исключил, что в дальнейшем меры могут охватить другие сферы: такие как энергетику.

Французский президент также констатировал, что прекращение работы компаний в РФ - не всегда означает ослабление России, так как российские компании могут занять освобождающуюся нишу.