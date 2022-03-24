Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

23.03 $/bbl +/- WTI 114.93 +5.66 Brent 121.60 +6.12

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.03.2022 21:11

Французские компании сами решают, работать ли в России - Макрон

Компании из Франции сами принимают решения о том, продолжать ли работу в России, заявил в четверг французский президент Эмманюэль Макрон.

"Я за то, чтобы компании сами имели возможность принимать решения", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе. Макрон отметил, что у каждой компании - свои реалии, которые нужно принимать во внимание.

При этом Макрон отметил, что компании не должны нарушать санкции против РФ в тех сферах, в которых эти меры действуют. Он напомнил, что санкции введены, в частности, "против олигархов, банков". Также президент в очередной раз не исключил, что в дальнейшем меры могут охватить другие сферы: такие как энергетику.

Французский президент также констатировал, что прекращение работы компаний в РФ - не всегда означает ослабление России, так как российские компании могут занять освобождающуюся нишу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, КОМПАНИИ, РОССИЯ


Похожие новости


Компании из Франции готовы к многомиллиардным инвестициям в энергосектор Азербайджана - посол в Баку Total покупает СПГ-активы у Engie за $2 млрд Французские предприниматели планируют наладить сотрудничество с азербайджанскими бизнесменами Франция ужесточила контроль над поглощениями стратегических компаний Президент Азербайджана обсудил с руководством компаний GDF-Suez, Tecnip и Total реализацию нефтегазовых проектов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az