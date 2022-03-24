Лавров провел с китайским спецпредставителем консультации по проблемам Корейского полуострова

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в четверг в Москве консультации со спецпредставителем правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомином, сообщило российское внешнеполитическое ведомство. "Состоялся обмен мнениями об обстановке в регионе Северо-Восточной Азии. С обеих сторон дана высокая оценка уровню российско-китайской координации в решении ядерной проблемы Корейского полуострова и подтверждено обоюдное намерение не ослаблять совместных усилий по поиску мер политико-дипломатического урегулирования, отвечающего интересам всех вовлеченных сторон", - говорится в сообщении МИД РФ.

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