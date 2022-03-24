Франция и Турция надеются провести в ближайшие дни гуманитарную операцию в Мариуполе - Макрон

Франция и Турция совместно с другими странами планируют провести совместную гуманитарную операцию на Украине, в частности в Мариуполе, заявил французский президент Эмманюэль Макрон.
"Мы решили вместе работать над совместной гуманитарной операцией, в частности в Мариуполе", - сказал Макрон на пресс-конференции, отвечая на вопрос о переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Наши министры и наши команды будут работать вместе, чтобы в ближайшие дни мы смогли провести гуманитарную операцию вместе с партнерами, которые захотят присоединиться, в Мариуполе", - добавил президент Франции.
Он считает, что в Мариуполе складывается "самая трагичная ситуация".
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