Европейский парламент одобрил предоставление Молдове 150 млн евро для поддержки экономики республики

Европейский парламент одобрил предоставление Молдове помощи в размере 150 млн евро в качестве финансовой поддержки бюджета, пишут молдавские СМИ.

По их данным, решение принято в Брюсселе в четверг голосами 558 депутатов, против выступили 20 парламентариев, 10 воздержались.

Согласно принятому решению, 120 млн евро будет предоставлено в качестве кредитов, а 30 млн евро - грантов. Помощь будут выплачена тремя траншами до 2024 года, первый транш поступит на счета Минфина Молдавии в июле.

При этом, поддержка оговаривается рядом условий.

"Молдова должна продемонстрировать хороший прогресс в реализации программы, разработанной Международным валютным фондом (МВФ). Также должны быть приняты дополнительные меры, чтобы вернуть активы, утраченные после банковского мошенничества в 2014 году, провести реформы в управлении государственными финансами, системе юстиции, сфере государственных закупок и трудового права", - говорится в принятом решении.

Отмечается, что ориентированное на реформы правительство Молдовы, находящееся у власти почти год, начало работу по обеспечению надлежащего госуправления, работы системы правосудия и активизировало борьбу с коррупцией.

"Однако экономика Молдовы пострадала от пандемии COVID-19 и летней засухи 2020 года, в результате чего экономика страны сократилась на 7%, что усугубилось газовым спорами с российским "Газпромом" в 2021 году", - подчеркивается в документе.

Евродепутат Маркета Грегорова отметила, что, хотя Молдова уже предприняла некоторые меры по борьбе с коррупцией, организованной преступностью и незаконными финансовыми потоками, "все еще есть потенциал для дальнейших реформ, особенно в отношении демократических институтов, децентрализации, создания эффективного государственного управления и деполитизации государственных антикоррупционных институтов".

По ее словам, нынешней макрофинансовой помощи уже недостаточно, и она приветствует "усилия Еврокомиссии по поиску других способов поддержки Молдовы в стабилизации ее экономики".