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Дальнее зарубежье 24.03.2022 22:12

Макрон считает, что НАТО не надо заниматься темой Китая

Тематика, связанная с действиями Китая в мире, не входит в компетенцию НАТО, заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон.

"На мой взгляд, тема Китая не касается НАТО", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе. Макрон подчеркнул, что придерживается такого мнения, поскольку Китай расположен далеко от стран Североатлантического альянса.

При этом он отметил, что действия Китая в мире - важная тема для США, ЕС, Франции.

Говоря об украинском конфликте, Макрон сказал: "Хочу верить, что Китай не будет участвовать в какой бы то ни было форме эскалации".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, НАТО, КИТАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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