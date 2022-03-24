Макрон считает, что НАТО не надо заниматься темой Китая

Тематика, связанная с действиями Китая в мире, не входит в компетенцию НАТО, заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон.

"На мой взгляд, тема Китая не касается НАТО", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе. Макрон подчеркнул, что придерживается такого мнения, поскольку Китай расположен далеко от стран Североатлантического альянса.

При этом он отметил, что действия Китая в мире - важная тема для США, ЕС, Франции.

Говоря об украинском конфликте, Макрон сказал: "Хочу верить, что Китай не будет участвовать в какой бы то ни было форме эскалации".