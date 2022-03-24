Байден: Украина должна сама решать, нужно ли ей делать территориальные уступки России для решения кризиса

Украинские власти сами должны решать, на каких условиях считают допустимым урегулирование кризиса с Россией, заявил в четверг президент США Джо Байден.

"Это полностью прерогатива Украины", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о том, нужно ли будет Киеву идти на территориальные уступки в рамках урегулирования.

При этом Байден отметил: "Не думаю, что им придется пойти на это (на территориальные уступки - ИФ).