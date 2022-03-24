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СНГ 24.03.2022 22:27

Байден выступает за исключение России из G20, а если это окажется невозможным - предлагает пригласить на саммит Украину

Президент США Джо Байден заявил в четверг, что выступает за исключение России из G20, однако при этом допустил, что может не добиться этой цели.

"Да. Однако решение зависит от самой группы G20", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он идею исключения РФ из G20 в свете событий на Украине.

"Если это не удастся сделать, тогда нам следует пригласить Украину на встречу", - добавил Байден, говоря о саммите G20, который должен пройти позже в 2022 году.

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Тэги: ЭКСПРЕСС, США, РОССИЯ, G20


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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