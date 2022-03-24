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Дальнее зарубежье 24.03.2022 22:10

Европейский совет переизбрал Мишеля своим председателем

Европейский совет объявил о переизбрании Шарля Мишеля своим председателем на второй срок.

"Сегодня Европейский совет переизбрал Шарля Мишеля своим председателем на второй срок в два с половиной года, с 1 июня 2022 года по 30 ноября 2024 года", - говорится в коммюнике, опубликованном в четверг вечером в Брюсселе, где проходит саммит ЕС.

В документе сообщается, что Мишель также повторно назначен председателем саммита зоны евро на тот же период.

В Брюсселе напоминают, что Мишель является третьим председателем Европейского совета после создания этой должности 1 декабря 2009 года в соответствии с Лиссабонским договором.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, ЕВРОСОВЕТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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