Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

23.03 $/bbl +/- WTI 114.93 +5.66 Brent 121.60 +6.12

Погода в Баку

  ночь день

Регион 24.03.2022 22:16

Шойгу и Папикян провели телефонный разговор

Министры обороны РФ и Армении Сергей Шойгу и Сурен Папикян провели телефонные переговоры, сообщило российское оборонное ведомство.

"Главы военных ведомств обсудили текущую обстановку в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - сообщили в Минобороны РФ.

Других деталей переговоров там не привели.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, РАЗГОВОР


Похожие новости


Red Wings открывает рейсы Екатеринбург-Анталия, Самара-Ереван, Махачкала-Стамбул на Superjet 100 Лавров и Мирзоян обсудили вопрос заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном Путин и Пашинян обсудили реализацию договоренностей по Карабаху Путин и Пашинян обсудили Карабах Премьер Армении планирует приехать в РФ в апреле Армянская авиакомпания Flyone Armenia увеличивает число рейсов в РФ до пяти в неделю

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az