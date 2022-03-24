Шойгу и Папикян провели телефонный разговор

Министры обороны РФ и Армении Сергей Шойгу и Сурен Папикян провели телефонные переговоры, сообщило российское оборонное ведомство.

"Главы военных ведомств обсудили текущую обстановку в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - сообщили в Минобороны РФ.

Других деталей переговоров там не привели.