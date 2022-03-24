Байден: до президентских выборов 2024 года еще далеко

Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос о перспективах выборов главы государства в 2024 году, заявил, что пока до них далеко, сосредоточен на выборах в Палату представителей и Сенат в этом году.

"Нам еще далеко до выборов. Я сосредоточен сейчас на сохранении (позиций демократов - ИФ) в Палате представителей и Сенате", - сказал Байден на пресс-конференции в Брюсселе.

Вместе с тем, американский лидер указал, что "не думает, что есть хоть один европейский лидер, который считает, что я не гожусь для этой работы".

Байден также добавил, что "ему бы очень повезло на следующих выборах, если бы ему противостоял тот же самый человек (Дональд Трамп - ИФ)".