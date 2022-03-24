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Дальнее зарубежье 24.03.2022 22:41

Байден: до президентских выборов 2024 года еще далеко

Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос о перспективах выборов главы государства в 2024 году, заявил, что пока до них далеко, сосредоточен на выборах в Палату представителей и Сенат в этом году.

"Нам еще далеко до выборов. Я сосредоточен сейчас на сохранении (позиций демократов - ИФ) в Палате представителей и Сенате", - сказал Байден на пресс-конференции в Брюсселе.

Вместе с тем, американский лидер указал, что "не думает, что есть хоть один европейский лидер, который считает, что я не гожусь для этой работы".

Байден также добавил, что "ему бы очень повезло на следующих выборах, если бы ему противостоял тот же самый человек (Дональд Трамп - ИФ)".

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Тэги: БАЙДЕН, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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