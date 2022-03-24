Премьер Бельгии считает, что санкции против РФ в области экономики нужно использовать с оглядкой

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо считает, что в применении санкций ЕС к России следует придерживаться принципа, чтобы они причиняли больше вреда этой стране, чем Евросоюзу.

"Мы не воюем сами с собой. Не надо принимать санкции, которые ослабляют нас самих без необходимости", - заявил глава бельгийского федерального правительства журналистам в четверг перед началом саммита ЕС, центральной темой которого являются события на Украине.

Отвечая на соответствующий вопрос, Де Кроо объяснил, что, если гипотетическое эмбарго на российские нефть и газ нанесет европейской экономике большой ущерб, то он не видит в нем необходимости.

По его мнению, важнее, что саммит ЕС с участием президента США Джо Байдена и выступлением онлайн президента Украины Владимира Зеленского продемонстрирует "трансатлантическое единство, являющееся очень сильным сигналом России".

На вопрос, что он думает относительно распоряжения президента РФ Владимира Путина получать оплату за экспорт российского газа в рублях, Де Кроо сказал: "Если меняют положения контракта, тогда и обо всём другом договариваются снова. И о ценах тоже снова договариваются".

"Очень многие вещи в таком случае должны обсуждаться", - отметил премьер.

При этом он подчеркнул, что для него в этом деле важно - и это должно обсуждаться - чтобы цены снизились.

"Сегодня мы имеем дело с ценами, которые совершенно оторваны от реальности", - полагает глава бельгийского правительства. В связи с этим он приветствовал предложения Еврокомиссии по урегулированию энергетического кризиса, одной из опций которых является установление потолка цен на газ, что предполагается обсудить на саммите в Брюсселе.

По словам Де Кроо, Бельгия имела отношение к этой инициативе, и он ожидает от нее благоприятного воздействия на цену газа.