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Дальнее зарубежье 24.03.2022 23:04

США выделяют $1 млрд на гуманитарную помощь Украине и примут до 100 тыс. беженцев

США выделяют $1 млрд на гуманитарную помощь Украине и готовы принять до 100 тыс. беженцев из этой страны, объявил в четверг президент США Джо Байден.

"Сегодня я объявляю о готовности США выделить более $1 млрд в качестве гуманитарной помощи", - сказал он.

Кроме того, США готовы принять до 100 тыс. беженцев из Украины.

"Мы также примем 100 тыс. украинцев в Соединенных Штатах, делая упор на воссоединение семей", - добавил Байден.

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Тэги: БАЙДЕН, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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