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ТЭК 25.03.2022 13:13

Власти ФРГ планируют к лету сократить на 50% импорт нефти РФ, к осени - остановить импорт угля, в 2024г отказаться от российского газа

Власти ФРГ рассчитывают, что к лету им удастся сократить наполовину импорт российской нефти, а к осени прекратить импорт угля из РФ, заявил министр экономики Роберт Хабек.

"Мы надеемся, что к лету мы сможем снизить наполовину нефтяной импорт из России, а к осени мы сможем остановить весь импорт угля из России", - приводят слова Хабека западные СМИ.

Он добавил, что Берлин поставил цель сократить импорт российского газа к лету до 24% потребляемого объема. При этом, по словам министра, ФРГ уже удалось снизить импорт газа из России с 55% до 40%, нефти - с 35% до 25%.

Хабек высказал мнение, что в значительной степени импортируемому из РФ газу можно найти замену, и ФРГ планирует практически полностью отказаться от импорта голубого топлива из России к середине 2024 года.

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Тэги: ФРГ, РОССИЯ, ЭНЕРГОРЕСУРСЫ, ПОЛИТИКА


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