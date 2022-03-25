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СНГ 25.03.2022 13:48

Россия видит санкционный беспредел со стороны Запада, стране объявили тотальную войну - Лавров

Запад объявил России тотальную гибридную войну, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сегодня нам объявили настоящую гибридную войну, тотальную войну. Этот термин, который использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят европейские политики", - сказал он в пятницу на заседании попечительского совета фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова.

По словам Лаврова, европейские политики не скрывают, что хотят "разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику".

"Здесь, когда мы видим этот санкционный беспредел, конечно же понятно, что все эти ценности, которые нам западные наши коллеги постоянно проповедовали, имея в виду и свободу выражения мнений, и рыночную экономику, и неприкосновенность частной собственности, презумпцию невиновности, - всем этим ценностям грош цена", - подчеркнул Лавров.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против России.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ЗАПАД, САНКЦИИ


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