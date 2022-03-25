Минобороны РФ готовит меры по укреплению западного фланга на фоне действий НАТО - Песков

Министерство обороны РФ по поручению президента Владимира Путина прорабатывает меры по укреплению своего западного фланга, эти поручения были даны еще до решения НАТО по укреплению восточного фланга, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Еще до принятия решений об усилении восточного фланга НАТО де-факто это усиление уже производилось, там образовывался достаточно мощный кулак, мощная военная инфраструктура, оборонная инфраструктура НАТО. У нас на этот счет есть действующее поручение президента России Путина, которое он дал министру оборы Шойгу", - сказал Песков в пятницу журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам Пескова, министерство обороны России должно проработать и представить предложения Верховному главнокомандующему о мерах по укреплению нашего западного фланга.
Песков подчеркнул, что "эти два процесса можно рассматривать в одной плоскости".
"Не мы двигались в сторону НАТО, НАТО двигалось в нашу сторону, тем самым создавая для нас опасности, вызывая нашу обеспокоенность. Это мы говорим о предтече тех самых событий, которые сейчас происходят", - подчеркнул Песков.
Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции, что альянс примет решение о военном усилении восточного фланга в контексте событий на Украине.
Генсек объявил, что НАТО, реагируя на украинский кризис, укрепляет защиту стран-союзниц, и к сотням тысяч войск альянса в Европе добавятся четыре новые тактические группировки.
"Первым этапом будет развертывание четырех новых тактических группировок НАТО в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии", - объяснил он.
Столтенберг отметил, что вместе с уже существующими группами в странах Балтии и в Польше альянс будет располагать восемью тактическими группировками на восточном фланге от Балтики до Черного моря.
Министерство обороны РФ по поручению президента Владимира Путина прорабатывает меры по укреплению своего западного фланга, эти поручения были даны еще до решения НАТО по укреплению восточного фланга, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Еще до принятия решений об усилении восточного фланга НАТО де-факто это усиление уже производилось, там образовывался достаточно мощный кулак, мощная военная инфраструктура, оборонная инфраструктура НАТО. У нас на этот счет есть действующее поручение президента России Путина, которое он дал министру оборы Шойгу", - сказал Песков в пятницу журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам Пескова, министерство обороны России должно проработать и представить предложения Верховному главнокомандующему о мерах по укреплению нашего западного фланга.
Песков подчеркнул, что "эти два процесса можно рассматривать в одной плоскости".
"Не мы двигались в сторону НАТО, НАТО двигалось в нашу сторону, тем самым создавая для нас опасности, вызывая нашу обеспокоенность. Это мы говорим о предтече тех самых событий, которые сейчас происходят", - подчеркнул Песков.
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