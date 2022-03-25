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СНГ 25.03.2022 14:10

Газпром скоро определит аспекты, связанные с переходом на оплату российского газа в рублях - Песков

"Газпром" в ближайшие дни определит аспекты, связанные с переходом на оплату российского газа в рублях, эта информация будет доведена до покупателей топлива, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На просьбу "Интерфакса" прокомментировать заявления официальных лиц ЕС о невозможности оплаты импортируемого из РФ газа в рублях Песков сказал: "Есть поручение "Газпрому" от президента РФ принимать оплату в рублях. В течение недели, точнее уже в течение фактически оставшихся четырех дней "Газпром" должен будет осуществить контакты, разработать понятную и прозрачную систему, как это можно осуществить технически и логистически".

"Эта информация будет доведена до покупателей продукции "Газпрома", а дальше посмотрим", - сказал Песков, добавив, что "мы исходим из действующего поручения главы государства".

На уточняющий вопрос, распространяется ли решение об оплате в рублях на сжиженный природный газ, Песков сказал: "Президент никак не дифференцировал трубопроводный и СПГ. Но поручение было "Газпрому", то есть в данном случае поручения "НОВАТЭКу не было".

Песков отметил также, что НОВАТЭКу "вряд ли могло быть прямое поручение". "Это была директива "Газпрому". "Газпром" - это международная компания, но главным собственником ее является государство, поэтому такая директива "Газпрому" дана. Про НОВАТЭК президент ничего не говорил", - отметил Песков.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ГАЗПРОМ


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