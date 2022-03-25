Песков переадресовал военным вопрос об эффективности российских высокоточных ракет

Кремль переадресовал российским военным вопрос, соответствуют ли действительности заявления представителей США о том, что до 60% высокоточных ракет РФ, использованных в ходе спецоперации на Украине, не сработали.

"У меня не может быть комментария, я не хочу уподобляться США и бездоказательно что-либо на это счет заявлять, здесь могут что-то сказать только наши военные, поэтому я рекомендую к ним и обращаться", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.