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СНГ 25.03.2022 14:16

В Кремле не видят в санкциях США против Грефа угрозу банковскому сектору России

В Кремле уверены, что американские санкции в отношении главы "Сбербанка" Германа Грефа не скажутся на работе ни самого банка, ни всего банковского сектора страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, Кремль не видит в этом угрозу банковскому сектору России", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, "Кремль видит отчаянные действия (США - ИФ) по ковровому санкциометанию".

Он отметил, что санкции против российских бизнесменов "трудно понять умом, трудно обосновать с точки зрения какого-то права".

"Мы убеждены, что это никоим образом не скажется на "Сбербанке". В любом случае, это - один из банков мирового уровня, и даже в условиях санкций, которые есть, в масштабе России он будет продолжать свою деятельность и, мы надеемся, будет продолжать также свою инновационную деятельность, которой знаменит и Греф лично, и "Сбербанк", - добавил Песков.

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Тэги: РОССИЯ, ГРЕФ, САНКЦИИ, ПЕСКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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