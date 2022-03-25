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СНГ 25.03.2022 14:17

Планов возобновления переговоров РФ-США по гарантиям безопасности пока нет - Песков

Говорить о перспективах возобновления переговоров России и США по гарантиям безопасности пока вряд ли возможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в пятницу его попросили прокомментировать заявление посла США в РФ Джона Салливана о том, что он рассчитывает на возобновление этих переговоров.

"Реальность поменялась кардинально, потребует нового подхода. Пока трудно говорить о каких-то перспективах, наверное, вряд ли возможно. Требуется серьезная переоценка", - сказал Песков.

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Тэги: РОССИЯ, США, ПЕРЕГОВОРЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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