Планов возобновления переговоров РФ-США по гарантиям безопасности пока нет - Песков

Говорить о перспективах возобновления переговоров России и США по гарантиям безопасности пока вряд ли возможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в пятницу его попросили прокомментировать заявление посла США в РФ Джона Салливана о том, что он рассчитывает на возобновление этих переговоров.

"Реальность поменялась кардинально, потребует нового подхода. Пока трудно говорить о каких-то перспективах, наверное, вряд ли возможно. Требуется серьезная переоценка", - сказал Песков.