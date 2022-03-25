Эрдоган в ближайшее время намерен провести переговоры с Путиным, Зеленским - СМИ

Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган в пятницу заявил, что в ближайшие дни может провести новые встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским в рамках решения кризиса на Украине, сообщило издание "Сабах".
"Я могу встретиться с Путиным в следующие несколько дней для оценки встреч, которые были (у Эрдогана - ИФ) на саммите НАТО, и тогда я планирую ему сказать: "Теперь вам следует быть архитектором следующего шага ради мира". Нам следует добиваться урегулирования конфликта, поощряя достойный выход из ситуации", - приводит издание его слова после возвращения из Брюсселя с чрезвычайного саммита НАТО.
Также Эрдоган заявил, что Анкара не намерена вводить санкций против РФ из-за энергетических потребностей Турции.
Кроме того, президент отверг ранее прозвучавшее предложение передать Украине закупленные у РФ ЗРК С-400. Эрдоган отметил, что позиция Анкары по С-400 не изменилась, и это "решенное дело".
Накануне турецкий президент заявлял, что Турция продолжает поддерживать контакты и с Украиной, и с Россией, и первоочередная задача ее дипломатии заключается в том, чтобы добиться урегулирования ситуации.
Министры обороны Азербайджана и РФ провели переговоры по телефону
МИД призывает Армению прекратить истерику по поводу ситуации в Карабахе
ВС Азербайджана продолжают процесс уточнения позиций и пунктов дислокации в Карабахе без применения силы - Минобороны
Производитель сантехники Geberit приостанавливает деятельность в России
Количество кибератак на компании РФ в первом квартале 2022 г. выросло вчетверо по сравнению с аналогичным периодом 2021-го - "Лаборатория Касперского"
Власти ФРГ планируют к лету сократить на 50% импорт нефти РФ, к осени - остановить импорт угля, в 2024г отказаться от российского газа
EUMETSAT перестала вовремя передавать России метеоданные - глава Минприроды
"Россия" будет летать в Турцию, Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан через транзитный хаб в Сочи
Борьбу за "Челси" ведут две группы американских инвесторов, остальных отцепили - FT
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров