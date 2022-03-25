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Дальнее зарубежье 25.03.2022 14:19

Эрдоган в ближайшее время намерен провести переговоры с Путиным, Зеленским - СМИ

Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган в пятницу заявил, что в ближайшие дни может провести новые встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским в рамках решения кризиса на Украине, сообщило издание "Сабах".

"Я могу встретиться с Путиным в следующие несколько дней для оценки встреч, которые были (у Эрдогана - ИФ) на саммите НАТО, и тогда я планирую ему сказать: "Теперь вам следует быть архитектором следующего шага ради мира". Нам следует добиваться урегулирования конфликта, поощряя достойный выход из ситуации", - приводит издание его слова после возвращения из Брюсселя с чрезвычайного саммита НАТО.

Также Эрдоган заявил, что Анкара не намерена вводить санкций против РФ из-за энергетических потребностей Турции.

Кроме того, президент отверг ранее прозвучавшее предложение передать Украине закупленные у РФ ЗРК С-400. Эрдоган отметил, что позиция Анкары по С-400 не изменилась, и это "решенное дело".

Накануне турецкий президент заявлял, что Турция продолжает поддерживать контакты и с Украиной, и с Россией, и первоочередная задача ее дипломатии заключается в том, чтобы добиться урегулирования ситуации.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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