Действующий председатель ОБСЕ призвал либо эвакуировать, либо утилизировать российские боеприпасы со складов в Приднестровье

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау высказал мнение, что на фоне событий на Украине склады с российскими боеприпасами в Приднестровье требуют особого внимания.

"На фоне происходящего в Украине серьезную опасность представляют собой склады боеприпасов в Колбасне на левом берегу Днестра. И ОБСЕ продолжит работать, чтобы ограничить влияние этого фактора на безопасность в регионе", - сказал Рау в пятницу в Кишиневе на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Молдавии Нику Попеску.

"В этом отношении позиция ОБСЕ не изменилась: необходимо добиться вывода российских войск и эвакуации/утилизации боеприпасов, находящихся на территории Молдавии, - добавил Рау. - Идущая война показывает насколько опасно терять контроль над ситуацией. Вот почему необходимо объединить усилия. Время показывает, насколько важно сохранять настойчивость в этом стремлении".

В свою очередь, Попеску заявил об отсутствии альтернативы мирного урегулирования приднестровского конфликта. "Для нас единственный вариант урегулирования приднестровского конфликта - это путь мира, диалога и переговоров. И я уверен, что каждый человек, который проживает в Молдавии, куда входит и Приднестровский регион, желает, чтобы в стране сохранялся мир. И никто из сограждан, в том числе с левого берега Днестра, не хочет, чтобы та или иная часть Молдавии была задействована в каких-либо агрессивных действиях", - сказал Попеску.

По его словам, исходом урегулирования должна быть интеграция Приднестровья в состав Молдавии с предоставлением особого статуса, в рамках международно признанных границ, с сохранением суверенитета страны.

При этом он подтвердил, что позиция властей в отношении российских войск и боеприпасов остается неизменной - они должны покинуть территорию Молдавии.