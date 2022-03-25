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Транспорт и связь 25.03.2022 14:46

Количество кибератак на компании РФ в первом квартале 2022 г. выросло вчетверо по сравнению с аналогичным периодом 2021-го - "Лаборатория Касперского"

"Лаборатория Касперского" зафиксировала резкий рост количества инцидентов, связанных с кибератаками на бизнес в России.

"В первом квартале 2022 года эксперты компании расследовали в 4 раза больше таких инцидентов, чем за аналогичный период 2021.Такой рост связан, в первую очередь, с постоянным усложнением ландшафта угроз и расширением поверхности атак", - сообщает компания.

По данным экспертов, хакеры используют разные тактики и техники, в том числе комбинированные, и стремятся проникнуть в инфраструктуру компании-жертвы через разные точки входа.

"Кроме того, сегодня компании сталкиваются с приостановкой деятельности ряда иностранных вендоров на рынке. В ситуации неопределённости, в частности, когда организации лишились отдельных защитных решений, риски пропустить сложную кибератаку значительно повышаются", - отмечают в "Лаборатории Касперского".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: РОССИЯ, БИЗНЕС, КИБЕРАТАКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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