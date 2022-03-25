"Лаборатория Касперского" зафиксировала резкий рост количества инцидентов, связанных с кибератаками на бизнес в России.

"В первом квартале 2022 года эксперты компании расследовали в 4 раза больше таких инцидентов, чем за аналогичный период 2021.Такой рост связан, в первую очередь, с постоянным усложнением ландшафта угроз и расширением поверхности атак", - сообщает компания.

По данным экспертов, хакеры используют разные тактики и техники, в том числе комбинированные, и стремятся проникнуть в инфраструктуру компании-жертвы через разные точки входа.

"Кроме того, сегодня компании сталкиваются с приостановкой деятельности ряда иностранных вендоров на рынке. В ситуации неопределённости, в частности, когда организации лишились отдельных защитных решений, риски пропустить сложную кибератаку значительно повышаются", - отмечают в "Лаборатории Касперского".