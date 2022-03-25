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СНГ 25.03.2022 15:12

Шойгу и Силуанов обсудили финансирование ОПК, гособоронзаказа, обеспечение Вооруженных сил

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр финансов Антон Силуанов на совещании обсудили вопросы финансирования гособоронзаказа и армии, сообщили в оборонном ведомстве.

"Обсуждены вопросы финансирования выполнения предприятиями оборонно-промышленного комплекса государственного оборонного заказа, а также финансового обеспечения Вооруженных Сил РФ", - сообщили в Минобороны РФ.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, МИНФИН, СОВЕЩАНИЕ


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