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Бизнес и законодательство 25.03.2022 15:05

Производитель сантехники Geberit приостанавливает деятельность в России

Швейцарский производитель сантехники и труб Geberit AG в пятницу сообщил о немедленной приостановке всех бизнес-операций в России.

При этом все 70 сотрудников компании в РФ, обеспечивавших продажи, продолжат получать зарплату.

"Мы будем внимательно следить за дальнейшим развитием событий, решение относительно российского бизнеса будет пересмотрено в оперативном порядке", - говорится в пресс-релизе Geberit.

Акции Geberit дешевеют на 1,4% в ходе торгов в пятницу. С начала года капитализация компании упала почти на четверть и составляет 20,4 млрд швейцарских франков ($22 млрд).

История компании насчитывает почти полтора столетия. Geberit принадлежат 26 производственных объектов, штат насчитывает 12 тыс. сотрудников в 50 странах мира. В 2021 году выручка компании составила 3,5 млрд франков.

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Тэги: РОССИЯ, GEBERIT, БИЗНЕС, ПРИОСТАНОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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