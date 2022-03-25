Производитель сантехники Geberit приостанавливает деятельность в России

Швейцарский производитель сантехники и труб Geberit AG в пятницу сообщил о немедленной приостановке всех бизнес-операций в России.
При этом все 70 сотрудников компании в РФ, обеспечивавших продажи, продолжат получать зарплату.
"Мы будем внимательно следить за дальнейшим развитием событий, решение относительно российского бизнеса будет пересмотрено в оперативном порядке", - говорится в пресс-релизе Geberit.
Акции Geberit дешевеют на 1,4% в ходе торгов в пятницу. С начала года капитализация компании упала почти на четверть и составляет 20,4 млрд швейцарских франков ($22 млрд).
История компании насчитывает почти полтора столетия. Geberit принадлежат 26 производственных объектов, штат насчитывает 12 тыс. сотрудников в 50 странах мира. В 2021 году выручка компании составила 3,5 млрд франков.
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